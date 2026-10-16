«Штурм» с россиянином Худяковым в воротах проиграл «Борнмуту» со счётом 0:3

Австрийский «Штурм», ворота которого защищает российский голкипер Даниил Худяков, потерпел крупное поражение от английского «Борнмута» в Лиге Европы. Встреча второго тура общего этапа завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Англичане вышли вперёд незадолго до перерыва. На 43-й минуте бразильский нападающий Эванилсон отправил мяч в сетку ударом головой после передачи капитана команды Адама Смита.

Во втором тайме «Штурм» попытался переломить ход встречи, однако развить успех австрийцам не удалось. На 76-й минуте Райан удвоил преимущество «Борнмута», а уже в компенсированное время Альваро Родригес реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

Для Худякова этот матч стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В стартовом туре 22-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, сыграв вничью с французским «Ренном» (0:0).

«Борнмут» одержал вторую победу подряд и набрал шесть очков. Английский клуб впервые принимал еврокубковый матч на домашнем стадионе и сумел порадовать болельщиков разгромным результатом.

Следующие встречи команды проведут 22 октября. «Штурм» примет французский «Марсель», а «Борнмут» сыграет дома против итальянского «Милана».

Ранее Life.ru рассказывал об историческом дебюте «Борнмута» в еврокубках. В первом туре Лиги Европы английский клуб обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле в составе проигравшей команды на 84-й минуте.