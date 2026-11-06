В украинском инфополе обсуждают «слив» о якобы тайных переговорах Москвы и Вашингтона. По версии, которую приписывают аналитику Сергею Павлюченко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал команде Дональда Трампа и его представителю Джареду Кушнеру масштабный пакет российских условий по урегулированию.

Военный эксперт Тимур Сыртланов в беседе с сайтом MK.ru оценил саму структуру: сначала энергетическое перемирие, затем рамочный договор, потом территориальные и военно-политические развязки. По его словам, это абсолютно логичная и давно обсуждаемая в экспертном сообществе поэтапная схема.

«Ничего фантастического в ней нет. Другой вопрос — источник», — отметил эксперт. Он назвал происходящее классической украинской игрой: вброс через подконтрольные издания, чтобы прощупать реакцию и одновременно выставить Москву в невыгодном свете перед западными партнёрами.

Если отбросить эту составляющую, ядро пакета — прекращение ударов по энергетике, гарантии для русского языка и церкви, ограничение ВСУ — это те вещи, которые Москва поднимала ещё на стамбульском треке в 2022 году.

«По содержанию — да, это похоже на реальную позицию. По форме — это слив, а не официальный документ», — отметил Сыртланов.

Эксперт допустил два сценария. Если слив организован украинской стороной, цель проста: сорвать или осложнить переговорный процесс, представив Москву «сговорщиком» за спиной Киева и Европы. Второй вариант — пробный шар для проверки реакции.

Для России, по мнению Сыртланова, принципиально одно: любые договорённости должны фиксировать новую реальность на земле и содержать механизм гарантий, а не очередные обещания. Если в Абу-Даби действительно выйдут на близкие параметры, это будет означать готовность Вашингтона говорить с Москвой о Европе напрямую, минуя Брюссель и Киев.

Сам эксперт называет такой сдвиг тектоническим, а украинские «инсайды» в этой ситуации — шумом в эфире.