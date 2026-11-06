«Шум в эфире»: Военэксперт оценил украинский «слив» о пакете условий Москвы для команды Трампа
Эксперт Сыртланов счёл «слив» о переговорах Москвы и Вашингтона украинской игрой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В украинском инфополе обсуждают «слив» о якобы тайных переговорах Москвы и Вашингтона. По версии, которую приписывают аналитику Сергею Павлюченко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал команде Дональда Трампа и его представителю Джареду Кушнеру масштабный пакет российских условий по урегулированию.
Военный эксперт Тимур Сыртланов в беседе с сайтом MK.ru оценил саму структуру: сначала энергетическое перемирие, затем рамочный договор, потом территориальные и военно-политические развязки. По его словам, это абсолютно логичная и давно обсуждаемая в экспертном сообществе поэтапная схема.
«Ничего фантастического в ней нет. Другой вопрос — источник», — отметил эксперт. Он назвал происходящее классической украинской игрой: вброс через подконтрольные издания, чтобы прощупать реакцию и одновременно выставить Москву в невыгодном свете перед западными партнёрами.
Если отбросить эту составляющую, ядро пакета — прекращение ударов по энергетике, гарантии для русского языка и церкви, ограничение ВСУ — это те вещи, которые Москва поднимала ещё на стамбульском треке в 2022 году.
«По содержанию — да, это похоже на реальную позицию. По форме — это слив, а не официальный документ», — отметил Сыртланов.
Эксперт допустил два сценария. Если слив организован украинской стороной, цель проста: сорвать или осложнить переговорный процесс, представив Москву «сговорщиком» за спиной Киева и Европы. Второй вариант — пробный шар для проверки реакции.
Для России, по мнению Сыртланова, принципиально одно: любые договорённости должны фиксировать новую реальность на земле и содержать механизм гарантий, а не очередные обещания. Если в Абу-Даби действительно выйдут на близкие параметры, это будет означать готовность Вашингтона говорить с Москвой о Европе напрямую, минуя Брюссель и Киев.
Сам эксперт называет такой сдвиг тектоническим, а украинские «инсайды» в этой ситуации — шумом в эфире.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Он уточнил, что состав российской делегации определит Владимир Путин. При этом стороны рассматривают предстоящую встречу как очередной этап обсуждения украинского урегулирования.