Шутка про плохую еду поставила Стубба в неловкое положение перед королём Испании

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки о плохой еде во время визита испанского короля Филиппа VI. Как пишет газета Ilta-Sanomat, неудачная реплика прозвучала после выступления монарха, который посвятил свою речь финской культуре.

Стубб решил ответить гостю в более непринуждённой манере, однако неожиданно заговорил о качестве угощений.

«Мы ценим и хорошую еду, и плохую еду, и всё, что между ними. Я благодарю всех, кто принимал участие в визите», — сказал финский лидер.

Как уточняет издание, слова президента не были связаны с реальным качеством еды, поданной испанской делегации. Речь шла лишь о неудачной попытке пошутить, а не о претензиях к организации визита. Реплика Стубба вызвала смех присутствующих.

Король Филипп VI и королева Летиция находились в Финляндии с государственным визитом 6–7 октября. Они посетили Хельсинки и Рованиеми, где приняли участие в официальных мероприятиях.

Это не первый случай, когда поведение Стубба во время дипломатических встреч привлекает внимание прессы. Ранее обсуждение вызвало его необычное приветствие президента Молдавии Майи Санду. Их встреча в Хельсинки обернулась неловким эпизодом с объятиями: финский президент после рукопожатия обнял коллегу обеими руками, однако та не ответила ему тем же. Эксперт по этикету пояснила, что подобные жесты уместны прежде всего между людьми, которые достаточно хорошо знакомы.