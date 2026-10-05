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Регион
Опубликовано 5 октября, 23:01

Стубб: Новый мировой порядок может установиться к 2030 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новый мировой порядок может сформироваться к 2030 году. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

По словам финского лидера, сейчас международная система переживает переходный период. Стубб отметил, что из-за этого ситуация в мире остаётся сложной.

«Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему ещё лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — сказал президент Финляндии.

Стубб заявил, что Финляндия не ожидает нападения со стороны России
Стубб заявил, что Финляндия не ожидает нападения со стороны России

Ранее Стубб призвал Европу перестать «отключать звук» в разговоре с Россией. По его словам, политика полного отсутствия диалога не может продолжаться бесконечно.

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Артём Гапоненко
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