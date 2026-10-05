Стубб: Новый мировой порядок может установиться к 2030 году
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Президент Финляндии Александр Стубб считает, что новый мировой порядок может сформироваться к 2030 году. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
По словам финского лидера, сейчас международная система переживает переходный период. Стубб отметил, что из-за этого ситуация в мире остаётся сложной.
«Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему ещё лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — сказал президент Финляндии.
Ранее Стубб призвал Европу перестать «отключать звук» в разговоре с Россией. По его словам, политика полного отсутствия диалога не может продолжаться бесконечно.
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