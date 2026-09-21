Шуваев лидирует на выборах главы Белгородской области с 65,97%
Александр Шуваев. Обложка © Telegram / Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев лидирует на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов он набирает 65,97% голосов. Такие данные показывает онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.
Кандидат от ЛДПР Евгений Дремов занимает второе место с результатом 10,66%. Представитель КПРФ Валерий Шевляков получил 9,12% голосов.
Артем Зотов от «Партии Пенсионеров» набирает 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Абельмазов получил 5,17%.
Ранее стали известны итоги выборов главы Республики Тыва после обработки 100% протоколов. Владислав Ховалыг от партии «Единая Россия» набрал 90,95% голосов.
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