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Опубликовано 21 сентября, 01:32

Шуваев лидирует на выборах главы Белгородской области с 65,97%

Александр Шуваев. Обложка © Telegram / Александр Шуваев

Александр Шуваев. Обложка © Telegram / Александр Шуваев

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев лидирует на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов он набирает 65,97% голосов. Такие данные показывает онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от ЛДПР Евгений Дремов занимает второе место с результатом 10,66%. Представитель КПРФ Валерий Шевляков получил 9,12% голосов.

Артем Зотов от «Партии Пенсионеров» набирает 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Владимир Абельмазов получил 5,17%.

Кадыров набирает 97,35% на выборах главы Чечни после обработки 2,40% протоколов
Кадыров набирает 97,35% на выборах главы Чечни после обработки 2,40% протоколов

Ранее стали известны итоги выборов главы Республики Тыва после обработки 100% протоколов. Владислав Ховалыг от партии «Единая Россия» набрал 90,95% голосов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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