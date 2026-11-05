Главному тренеру сборной Египта по футболу Хоссаму Хассану запретили появляться в местных СМИ на фоне громкого скандала с бывшей супругой. Соответствующее решение 4 ноября принял Высший совет по регулированию СМИ Египта (SCMR), сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничения распространяются на телеканалы, интернет-издания и другие медиаплатформы, подпадающие под египетский закон о регулировании прессы и СМИ. Запрет вступил в силу сразу после публикации решения, а срок его действия не уточняется.

В совете подчеркнули, что средства массовой информации должны служить распространению знаний и просвещению, а не превращаться в площадку для выяснения личных отношений. Регулятор также призвал журналистов отказаться от публикации подробностей семейных конфликтов граждан.

Поводом для вмешательства властей стал затянувшийся скандал вокруг личной жизни 60-летнего тренера. Летом сообщалось, что бывшая и нынешняя супруги Хассана устроили драку во время отдыха в отеле. Наставник сборной попытался разнять женщин, но потерял сознание, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Теперь ограничения коснулись и самого Хассана. При этом, как сообщает Al Jazeera со ссылкой на египетские СМИ, запрет не распространяется на пресс-конференции, посвящённые выступлениям национальной команды, и освещение её спортивной деятельности.

Кроме того, медиарегулятор сохранил ранее введённый запрет на появление в СМИ бывшей супруги тренера Дины Мустафы, известной как Дан Адам. Представителей нескольких интернет-изданий вызвали для разбирательства из-за публикаций о частной жизни участников конфликта.

Несмотря на скандал, Хассан продолжает руководить национальной командой. В сентябре Египетская футбольная ассоциация продлила его контракт до 2030 года.