Шведский дирижёр Герберт Блумстедт умер 4 ноября в возрасте 99 лет. Он провёл последние часы в своём доме в Гётеборге рядом с близкими. О смерти музыканта сообщило агентство KünstlerSekretariat am Gasteig, которое представляло его интересы.

«За свою долгую и блестящую карьеру он завоевал безоговорочное признание в музыкальном мире благодаря глубокому уважению к замыслу композитора, безупречному знанию партитур, выдающейся музыкальности, а также дисциплинированности и скромности», — говорится в сообщении агентства.

В последние месяцы Блумстедт отменял концерты из-за ухудшения здоровья. При этом он не раз говорил, что хотел бы продолжать дирижировать и после 100-летнего юбилея.

Директор KünstlerSekretariat am Gasteig Лотар Шакке также отметил вклад музыканта и его личные качества.

«Каждая встреча с ним была настоящим подарком. Его сердечность, глубокие знания, мудрость и тонкое чувство юмора обогатили всех нас — как духовно, так и по-человечески», — сказал Шакке.

Герберт Блумстедт родился 11 июля 1927 года в американском городе Спрингфилд в семье шведов. Музыкальное образование он получил в Стокгольме и Уппсальском университете, а затем продолжил обучение в США и Швейцарии. Среди его наставников был американский дирижёр Леонард Бернстайн.

Блумстедт дебютировал в качестве дирижёра в 1954 году с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма. Позже он руководил Симфоническим оркестром Сан-Франциско и лейпцигским оркестром Гевандхаус. Музыкант прославился исполнением произведений Бетховена, Брукнера, Брамса и Мендельсона, а также популяризацией скандинавской классической музыки, в том числе сочинений Сибелиуса и Нильсена. Блумстедт входил в состав Королевской шведской музыкальной академии и получил ряд государственных и музыкальных наград.

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