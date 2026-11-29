Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen заметили у границы России и Финляндии. Воздушное судно совершает разведывательный полёт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полётные данные.

Утром 29 ноября борт поднялся в воздух со шведской военной авиабазы Мальмен и направился в сторону Финляндии. На севере страны самолёт приступил к облёту российской границы.

Шведские разведывательные самолёты регулярно появляются вблизи российских рубежей. Помимо северо-западных регионов РФ, их замечали над Чёрным морем неподалёку от Крымского полуострова. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе.

Накануне американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II более четырёх часов летал у границ Калининградской области. После завершения разведывательного полёта воздушное судно направилось обратно в Румынию. За день до этого вблизи российских границ около шести часов находился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry.