Швеция хочет не пустить российских лыжников на ЧМ-2027 через отказ в визах

Шведская федерация лыжного спорта намерена добиться отказа в выдаче виз российским спортсменам, чтобы не допустить их до чемпионата мира 2027 года в Фалуне. Организация уже обратилась за поддержкой к Национальной федерации спорта и пытается повлиять на позицию правительства страны. Об этом сообщает телеканал SVT.

Поводом стало решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), разрешившей российским лыжникам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Шведская сторона выступила против их возвращения, но признала, что обязана соблюдать установленные международные правила.

«Поскольку такое решение принято, мы должны его выполнять. Однако это не то, что нам нравится», — заявила генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Швеции Пернилла Бунде.

По её словам, организация уже подняла вопрос на национальном уровне и рассматривает возможность обращения в Министерство иностранных дел. Предполагается изучить действующие ограничения на въезд иностранных граждан и выяснить, можно ли использовать визовые процедуры для недопуска российских участников.

Аналогичную инициативу шведская федерация обсуждала с коллегами из других скандинавских стран, принимающих международные лыжные соревнования. При этом окончательного решения об отказе россиянам в визах пока нет.

Позднее министр миграции Швеции Юхан Форсселль подтвердил SVT, что правительство изучает юридические возможности ограничения въезда российских и белорусских спортсменов. По данным телеканала, нейтральный статус FIS уже получили 13 российских лыжников.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года. Согласно действующим правилам FIS, российские спортсмены могут выступать в индивидуальных дисциплинах без национальной символики при соблюдении требований нейтрального статуса.

Ранее Life.ru сообщал, что FIS выделила российским лыжникам 24 квоты на Кубок мира сезона-2026/27. Решение расширило возможности участия россиян в международных стартах, однако выступать им разрешено только в нейтральном статусе, без флага и гимна.