Швеция предложила ЕК разрешить странам ЕС отказывать во въезде спортсменам из РФ

Швеция потребовала от Еврокомиссии пересмотреть правила выдачи виз российским и белорусским спортсменам, участвующим в международных соревнованиях. Стокгольм предлагает разрешить странам Евросоюза отказывать атлетам во въезде на основании их гражданства. Об этом говорится в заявлении шведского правительства от 30 октября.

Власти страны направили соответствующее письмо в Брюссель. Его авторы считают, что действующие визовые процедуры необходимо ужесточить, а подход к рассмотрению заявлений спортсменов из России и Белоруссии сделать единым для всего ЕС.

Шведское правительство выступает против возвращения представителей двух стран на международные турниры до завершения конфликта на Украине. По мнению Стокгольма, участие российских и белорусских атлетов в европейских соревнованиях может способствовать нормализации отношений с Москвой.

В связи с этим Швеция призвала Еврокомиссию срочно подготовить изменения законодательства, позволяющие государствам ЕС отказывать в визах по признаку гражданства. До принятия новых правил предлагается разработать общие рекомендации по более строгому рассмотрению заявок в рамках уже действующих норм.

Инициативу поддерживают министр миграции Швеции Юхан Форселль и министр социальных дел Якоб Форссмед, отвечающий в правительстве в том числе за вопросы спорта.

Особую актуальность вопрос приобрёл перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдёт с 24 февраля по 7 марта 2027 года в шведском Фалуне. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже предоставила нейтральный статус ряду российских спортсменов, однако разрешение на участие в соревнованиях само по себе не гарантирует им получение виз.

Пока речь идёт исключительно о предложении шведского правительства. Общеевропейский запрет на выдачу виз российским и белорусским спортсменам не введён.