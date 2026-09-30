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Опубликовано 30 сентября, 19:40

Швеция выделит истребители Gripen для миссии НАТО в Польше в октябре

Обложка © Wikipedia / Tuomo Salonen / SIM

Обложка © Wikipedia / Tuomo Salonen / SIM

Швеция в октябре вновь подключит истребители Gripen к воздушной миссии НАТО в Польше. Решение опубликовано в пресс-релизе правительственной канцелярии королевства.

Одной из задач самолётов станет защита логистического центра на юго-востоке Польши. Через него обеспечивают военную и гражданскую поддержку Украины. Gripen также будут участвовать в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне альянса.

При этом основным местом базирования истребителей останется Швеция. Для выполнения миссии они будут проводить воздушные операции в польском воздушном пространстве. Это второй раз, когда шведские самолёты участвуют в такой операции. В правительстве её задачи связывают с защитой воздушного пространства НАТО и обеспечением дальнейших поставок оружия Киеву.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о срочном направлении шведских самолётов и средств ПВО в республику. Типы техники он тогда не уточнил.

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Татьяна Миссуми
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