Швеция выделит истребители Gripen для миссии НАТО в Польше в октябре

Швеция в октябре вновь подключит истребители Gripen к воздушной миссии НАТО в Польше. Решение опубликовано в пресс-релизе правительственной канцелярии королевства.

Одной из задач самолётов станет защита логистического центра на юго-востоке Польши. Через него обеспечивают военную и гражданскую поддержку Украины. Gripen также будут участвовать в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне альянса.

При этом основным местом базирования истребителей останется Швеция. Для выполнения миссии они будут проводить воздушные операции в польском воздушном пространстве. Это второй раз, когда шведские самолёты участвуют в такой операции. В правительстве её задачи связывают с защитой воздушного пространства НАТО и обеспечением дальнейших поставок оружия Киеву.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о срочном направлении шведских самолётов и средств ПВО в республику. Типы техники он тогда не уточнил.