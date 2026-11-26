Швеция вызвала посла России Беляева в МИД
Обложка © sweden.mid.ru
Российского посла Сергея Беляева вызвали в Министерство иностранных дел Швеции. Об этом сообщает российское посольство в Стокгольме.
Поводом для дипломатического демарша стали обвинения в адрес Москвы в якобы нарушении воздушного пространства Польши и причастности к провокациям на территории Дании.
В российской дипмиссии отвергли выдвинутые обвинения. Шведской стороне напомнили о неоднократных заявлениях Москвы о том, что Россия не наносит ударов по территории государств Евросоюза.
В посольстве также подчеркнули, что убедительных доказательств причастности российской стороны к указанным инцидентам в Польше и Дании представлено не было.
Напомним, 24 ноября российского посла Георгия Михно вызвали в МИД Польши в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства республики. Дипломат отверг обвинения Варшавы в адрес Москвы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.