Швейцария вернёт Узбекистану ещё 252,5 миллиона долларов конфискованных активов Гульнары Каримовой — старшей дочери первого президента республики Ислама Каримова. Соглашение утвердили 24 ноября, сообщило Министерство экономики и финансов Узбекистана.

Документ подписали заместитель главы ведомства Отабек Фазилкаримов, посол Швейцарии Симоне Гигер и постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл. Средства поступят через международный трастовый фонд «Ишонч».

Часть денег направят на совершенствование медицинской помощи детям и подросткам, профилактику заболеваний, расширение возможностей лечения онкологии и повышение квалификации врачей. Остальные средства пойдут на строительство школ, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс и подготовку педагогов.

Особое внимание уделят сельским районам и социально уязвимым категориям населения. За расходованием средств будут следить в том числе представители гражданского общества. На первом этапе работы фонда на развитие здравоохранения и образования уже выделили 87 миллионов долларов.

Напомним, расследование в отношении Каримовой швейцарская прокуратура начала в 2012 году. Первое соглашение о возвращении активов на сумму 131 миллион долларов страны заключили в августе 2022-го, а в феврале 2025-го договорились о возврате ещё 182 миллионов. В апреле 2026 года Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил разбирательство в отношении самой Каримовой из-за невозможности обеспечить её участие в процессе до истечения срока давности. При этом дочь экс-президента продолжает отбывать наказание в Узбекистане.

В июле швейцарский суд постановил конфисковать ещё 488 миллионов долларов в рамках связанного с Каримовой дела об отмывании денег. Женевский банк Lombard Odier оштрафовали на три миллиона франков за непринятие необходимых мер по борьбе с легализацией незаконных доходов. Кредитная организация заявила о намерении обжаловать решение.