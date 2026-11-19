От отношений Москвы, Пекина и Вашингтона во многом зависит спокойствие на планете. Такую мысль высказал председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

«Более 80 лет назад мы стали главными силами в мировой антифашистской борьбе, наши победы принесли мир и спокойствие во всем мире, это говорит нам о том, что если великие державы находятся в мире, то приносят спокойствие всему миру, но если враждуют, то приносят хаос», — сказал китайский лидер.

Обращаясь к событиям Второй мировой войны, Си призвал руководителей государств учитывать исторический опыт при определении дальнейшего курса.

«История — лучший учебник. Мы должны помнить историю, учиться на ней и создавать лучшее будущее», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее Life.ru рассказывал о двухчасовых закрытых переговорах Путина и Си Цзиньпина. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры обсудили наиболее острые международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию на Украине.