Китай, Россия и США должны сообща защищать сложившийся после Второй мировой войны миропорядок и принципы Устава ООН. К этому председатель КНР Си Цзиньпин призвал на переговорах в Шэньчжэне на встрече с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передаёт агентство «Синьхуа».

Китайский лидер напомнил, что все три государства входят в число главных победителей над нацизмом и милитаризмом. По его мнению, именно они обязаны отстаивать результаты, достигнутые ценой огромных усилий в годы вооружённого противостояния.

«Китай, Россия и США входят в число главных стран — победительниц во Второй мировой войне. Они должны твердо защищать послевоенный международный порядок, отстаивать цели Устава ООН и с таким трудом завоеванные результаты победы во Второй мировой войне», — отметил он.