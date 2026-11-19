Ведущие мировые державы должны уважать суверенитет, территориальную целостность и ключевые интересы друг друга, отказавшись от мышления времён холодной войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трёхсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«Взаимное уважение — основной принцип взаимоотношений между великими державами», — подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Россия, Китай и США должны учитывать не только суверенитет и территориальную целостность партнёров, но и особенности их государственных систем, самостоятельно выбранные пути развития и важнейшие национальные интересы. Он призвал искать точки соприкосновения, не пытаясь навязывать друг другу собственные подходы.

Председатель КНР также выступил против возвращения к конфронтационной модели международных отношений. Вместо этого он предложил укреплять торгово-экономическое сотрудничество и объединять преимущества трёх крупнейших держав в ресурсной, производственной и потребительской сферах.

Отдельно Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость разрушения сложившихся экономических связей и международных цепочек поставок. По его мнению, взаимовыгодное сотрудничество позволит Москве, Пекину и Вашингтону расширять возможности совместного развития.

Китайский лидер назвал правильной моделью отношений взаимное уважение, поиск общих интересов при сохранении различий и стремление к совместному развитию.

Заявление прозвучало 19 ноября на первой в истории трёхсторонней встрече действующих руководителей России, Китая и США. Переговоры состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин назвал встречу с Путиным и Трампом событием прорывного значения. Китайский лидер подчеркнул особую ответственность трёх государств за международный мир и стабильность.