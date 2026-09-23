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Опубликовано 23 сентября, 17:50

Сибига метнулся вслед за Лавровым после его речи в СБ ООН

Сибига вышел из зала вслед за Лавровым после его выступления в Совбезе ООН

Сергей Лавров и Андрей Сибига. Обложка © Life.ru, МИД Украины

Сергей Лавров и Андрей Сибига. Обложка © Life.ru, МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находился в зале Совета Безопасности ООН во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС с заседания Совбеза в Нью-Йорке.

После своего выступления Лавров покинул зал. Вслед за ним на несколько минут вышел и Сибига, однако позднее украинский министр вернулся на заседание.

Присутствие Сибиги на заседании было предусмотрено программой встречи: Украина участвовала в обсуждении Совбеза как приглашённая сторона.

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Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинское урегулирование и двусторонние отношения России и США. Их встреча также прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

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Юрий Лысенко
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