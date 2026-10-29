Сибига: Зеленский согласился обсуждать территориальный вопрос с Путиным

Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По мнению министра, личная встреча могла бы придать новый импульс переговорам. Он сообщил о готовности Зеленского к разговору по наиболее сложным и чувствительным темам, включая территории. О конкретных предложениях или договорённости о встрече Сибига не объявил.

Заявление прозвучало после телефонного разговора Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По словам Сибиги, европейские лидеры предварительно согласовали с Киевом обсуждение прекращения огня и прямых переговоров руководителей России и Украины.

Российская сторона ранее сообщала, что Зеленский может приехать в Москву, где ему обеспечат необходимые условия и безопасность. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул: встреча лидеров имеет смысл после подготовки документов о долгосрочном урегулировании.

Напомним, отдельно готовятся трёхсторонние консультации представителей России, США и Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков обозначил срок после 4 ноября, уточнив, что дата и состав российской делегации будут определены позднее. Эти консультации не означают согласования личной встречи Путина и Зеленского. При этом Ушаков допустил изменение предварительных планов переговоров в зависимости от действий Киева. По его словам, масштабные атаки во время празднования Дня народного единства могут повлиять на настрой российской стороны.