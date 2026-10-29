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Регион
Опубликовано 29 октября, 19:31

Ушаков: Костяк делегации РФ на переговорах в Абу-Даби определён

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Кремль определил костяк российской делегации на трёхсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. При этом конкретной даты, как и полного состав представительства Москвы, пока нет.

«Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», — сказал Ушаков в беседе с ИС «Вести».

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Ранее Юрий Ушаков заявил, что возможные попытки ВСУ атаковать территорию России в День народного единства, который отмечается 4 ноября, могут повлиять на настрой Москвы к переговорам. По его словам, Кремль «ещё посмотрит», как будет действовать Киев.

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Матвей Константинов
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