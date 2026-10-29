Страшно? СМИ раскрыли, чего боится Зеленский перед переговорами по Украине

Владимир Зеленский опасается, что новая эскалация конфликта между США и Ираном вновь переключит внимание Дональда Трампа с украинского урегулирования на Ближний Восток. Это может поставить под угрозу предстоящие трёхсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Об этом пишет Politico.

По оценке издания, ключевой вопрос сейчас заключается в том, насколько долго американский президент будет готов заниматься украинским конфликтом. Весной, после начала войны США и Израиля против Ирана, переговорный процесс фактически застопорился на несколько месяцев и возобновился лишь осенью.

Теперь ситуация рискует повториться. Вашингтон вновь сосредоточен на ближневосточном кризисе, а возможные новые удары по Ирану способны отодвинуть украинскую повестку на второй план. При этом предварительная дата встречи делегаций в Абу-Даби до сих пор не согласована.

Сам Зеленский признал, что дальнейшая судьба переговоров зависит прежде всего от американской стороны. Он выразил надежду, что обострение на Ближнем Востоке не помешает дипломатическим усилиям. По информации Politico, США уже отложили запланированные консультации в Брюсселе, которые должны были предшествовать встрече в ОАЭ.

Трёхсторонние переговоры предварительно рассчитывают провести в период с 6 по 10 ноября. Однако окончательное решение о сроках Вашингтон пока не принял. Киев надеется, что новый раунд позволит хотя бы возобновить регулярный диалог между сторонами.

Дополнительную неопределённость создают разногласия по условиям будущего соглашения, включая гарантии безопасности, территориальные вопросы и участие европейских государств. По оценке Politico, даже при сохранении интереса Трампа добиться быстрого прорыва будет непросто.