Украина надеется договориться об энергетическом перемирии на переговорах с РФ

Украина рассчитывает обсудить с Россией и США возможность взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на предстоящих переговорах в Абу-Даби. При этом украинские представители не ожидают серьёзного прорыва в мирном урегулировании. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на выступления участников конференции в Брюсселе.

Представитель Украины при Евросоюзе Тарас Качка назвал возобновление трёхсторонних контактов положительным сигналом. По его словам, предыдущие переговоры не принесли значительных результатов, однако сторонам всё же удавалось достигать отдельных договорённостей, в том числе об обмене военнопленными и локальном прекращении огня в Алёшках Херсонской области.

«Это хорошая новость. Есть ли у нас какие-то очень оптимистичные ожидания? Вы знаете, что все предыдущие попытки были не слишком успешными. Но у нас были определенные небольшие успехи, такие как прекращение огня в Алёшках или обмен военнопленными. Поэтому я думаю, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет энергетика», — заявил Качка.

Осторожную позицию заняла и председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она считает, что энергетическое перемирие необходимо рассматривать как один из первых шагов к более широкому прекращению огня. Однако депутат признала, что не рассчитывает на заключение такого соглашения по итогам ближайших переговоров.

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько также заявила об отсутствии больших ожиданий от предстоящей встречи. По её мнению, Киеву и западным партнёрам следует продолжать усиливать давление на Москву, в том числе посредством санкций и экспортных ограничений.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил сроки предстоящих трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Он исключил проведение встречи непосредственно 4 ноября и пояснил, что окончательную дату консультаций ещё предстоит определить. По словам представителя Кремля, переговоры будут проходить с участием России, США и Украины, без представителей европейских государств на первоначальном этапе.