Сибиряк пытался забить подругу шуроповёртом и напал на сотрудника полиции

Жителя Новосибирска приговорили к трём годам принудительных работ за нападение на знакомую и сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, мужчина был пьян, когда во время ссоры схватил шуруповёрт и начал избивать им женщину. Он угрожал ей расправой и наносил удары по голове. Прибывший на место полицейский попытался остановить нападавшего. В ответ мужчина схватил сотрудника за куртку и ударил его головой в лицо.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили несколько уголовных дел. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет принудительных работ.

Ранее в Москве 63-летняя пенсионерка оказалась на больничной койке после жестокого нападения бывшего супруга. Вечером 3 сентября женщина пришла в гости к дочери, где её уже поджидал экс-супруг. Пока внук гулял с собакой, бывшие партнёры остались на кухне наедине. Внезапно мужчина набросился на женщину, жестоко избил её, а затем нанёс несколько ударов ножом.