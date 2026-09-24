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Опубликовано 24 сентября, 10:41

«Сидим на армянском стуле»: Пашинян ответил, как долго Армения будет «играть за обе команды»

Пашинян отверг попытки Армении усидеть на двух стульях и назвал это балансом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армения не намерена отказываться от сбалансированного внешнеполитического курса и не считает его попыткой усидеть на двух стульях. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам ИС «Вести» на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава армянского правительства подтвердил, что Ереван продолжит придерживаться ранее выбранной дипломатической линии. При этом политик не согласился с постановкой вопроса, когда журналист поинтересовался, как долго Армения будет пытаться играть за обе команды.

«Почему на двух стульях? Мы сидим на одном армянском стуле», — ответил Пашинян.

Политик добавил, что считает нынешний курс «сбалансированным».

Песков ответил на слова Пашиняна об «армянском стуле»
Песков ответил на слова Пашиняна об «армянском стуле»

Ранее Life.ru сообщал, что Пашинян не видит противоречий между участием Армении в ЕАЭС и курсом на вступление в Евросоюз. На встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке 1 сентября премьер заявил, что Ереван изучил свои договорные обязательства перед Россией и Евразийским экономическим союзом и не обнаружил нарушений в принятом законе о начале процесса присоединения к ЕС.

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Владимир Озеров
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