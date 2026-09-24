«Сидим на армянском стуле»: Пашинян ответил, как долго Армения будет «играть за обе команды»

Армения не намерена отказываться от сбалансированного внешнеполитического курса и не считает его попыткой усидеть на двух стульях. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам ИС «Вести» на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава армянского правительства подтвердил, что Ереван продолжит придерживаться ранее выбранной дипломатической линии. При этом политик не согласился с постановкой вопроса, когда журналист поинтересовался, как долго Армения будет пытаться играть за обе команды.

«Почему на двух стульях? Мы сидим на одном армянском стуле», — ответил Пашинян.

Политик добавил, что считает нынешний курс «сбалансированным».

Ранее Life.ru сообщал, что Пашинян не видит противоречий между участием Армении в ЕАЭС и курсом на вступление в Евросоюз. На встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке 1 сентября премьер заявил, что Ереван изучил свои договорные обязательства перед Россией и Евразийским экономическим союзом и не обнаружил нарушений в принятом законе о начале процесса присоединения к ЕС.