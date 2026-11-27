Жители Молжаниновского района Москвы вызвали полицию из-за большого пса, которого, по их словам, хозяйка оставляла в запертой машине на всю рабочую смену. Женщина работает в супермаркете на Ленинградском шоссе. С ноября соседи не раз видели собаку в припаркованном у магазина автомобиле и слышали её вой.

Москвичка на весь день закрывает собаку в авто. Видео © 360.ru

«Вызывали уже полицию, хозяйка уверяет, что она греет машину, поит собаку и выгуливает её. Но никто из соседей этого ни разу не видел. Зато видят, как собака просто сидит в салоне и периодически воет», — рассказали очевидцы в беседе с 360.ru.

Хозяйка объяснила, что у неё дома идёт ремонт. Некоторые жители утверждают, что замечали пса в машине ещё летом. На обращение соседей администрация магазина ответила, что с сотрудницей поговорили. В четверг, 26 ноября, жители уже не видели собаку в салоне.