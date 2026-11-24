Премьер-министр Эстонии Кристен Михал обратился к участникам специальной военной операции после обсуждения в Евросоюзе новых ограничений на въезд россиян. Свой оскорбительный пост он опубликовал в соцсети X.

«Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома. Ожидайте суда», — написал премьер.

Так глава эстонского правительства прокомментировал инициативу Еврокомиссии по ужесточению визового контроля. 23 ноября ЕК представила новые рекомендации, призванные помочь странам ЕС выявлять россиян, которые служили или служат в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях.

Комиссия предложила усилить проверку документов заявителей, в том числе запрашивать сведения о военной службе и военный билет. Также Брюссель рекомендовал ужесточить подход к выдаче туристических виз россиянам.

При этом речь идёт не только о визовых ограничениях. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что получить сведения об участниках боевых действий может быть относительно просто, поскольку такие данные хранятся в российских государственных системах. Она добавила, что у европейских стран есть специалисты, способные решить технические вопросы сбора информации.