«Сидите дома»: Премьер Эстонии оскорбительно высказался о ветеранах СВО
Глава кабмина Эстонии Михал выступил с резким заявлением о ветеранах СВО
Кристен Михал. Обложка © ТАСС / Michael Kappeler / dpa / picture-alliance
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал обратился к участникам специальной военной операции после обсуждения в Евросоюзе новых ограничений на въезд россиян. Свой оскорбительный пост он опубликовал в соцсети X.
«Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома. Ожидайте суда», — написал премьер.
Так глава эстонского правительства прокомментировал инициативу Еврокомиссии по ужесточению визового контроля. 23 ноября ЕК представила новые рекомендации, призванные помочь странам ЕС выявлять россиян, которые служили или служат в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях.
Комиссия предложила усилить проверку документов заявителей, в том числе запрашивать сведения о военной службе и военный билет. Также Брюссель рекомендовал ужесточить подход к выдаче туристических виз россиянам.
При этом речь идёт не только о визовых ограничениях. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что получить сведения об участниках боевых действий может быть относительно просто, поскольку такие данные хранятся в российских государственных системах. Она добавила, что у европейских стран есть специалисты, способные решить технические вопросы сбора информации.
Накануне Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России, который предусматривает ограничения для 60 российских банков, новые запреты для участников СВО и российских спортсменов. Ещё одна мера касается граждан ЕС: им хотят запретить занимать руководящие должности в органах управления российских компаний. По словам фон дер Ляйен, привычные экономические отношения с Москвой больше невозможны.