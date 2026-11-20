В Германии зафиксировали рекордное число заражений сифилисом за всю историю наблюдений. По итогам 2025 года медики выявили 9699 случаев заболевания — на 1,8% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха (RKI), подведомственный Минздраву ФРГ.

«Число случаев сифилиса в Германии в 2025 году достигло нового максимума», — говорится в отчёте института от 19 ноября. При этом специалисты отмечают, что распространение инфекции меняет характер: если раньше основную динамику определяли заражения среди мужчин, практикующих однополые контакты, то теперь всё больше случаев связано с гетеросексуальными связями.

Особое беспокойство вызывает рост заболеваемости среди женщин. За прошлый год сифилис диагностировали у 888 жительниц Германии, что на 22,8% больше показателя 2024-го. Доля женщин среди всех инфицированных достигла 9,2%. Мужчины по-прежнему составляют подавляющее большинство пациентов, однако число заражений среди них практически не изменилось.

По данным Bild, наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Берлине и Гамбурге. В немецкой столице зарегистрировали 38,5 случая сифилиса на 100 тысяч жителей, а в Гамбурге — 34,7. Высокие показатели также отмечены в Бремене (16,9) и Гессене (12,7). В среднем по стране заболеваемость составила 11,6 случая на 100 тысяч человек.

Немецкие эпидемиологи отслеживают распространение сифилиса с 2001 года. До 2008-го ежегодно регистрировали около четырёх тысяч случаев, после чего инфекция начала распространяться активнее. Временное снижение наблюдалось лишь в период пандемии CoViD-19 в 2020–2021 годах. Уже с 2022-го показатели вновь пошли вверх и теперь достигли исторического максимума.

Возбудителем заболевания является бактерия бледная трепонема, передающаяся преимущественно при сексуальных контактах. На ранней стадии инфекция может проявляться безболезненными язвами, а позднее — кожными высыпаниями и другими симптомами. Без лечения сифилис способен поражать нервную и сердечно-сосудистую системы. При своевременном обнаружении заболевание поддаётся лечению антибиотиками.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте заболеваемости сифилисом и гонореей в европейских странах. Поводом стал отчёт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), зафиксировавшего в 2024 году рекордные за последнее десятилетие показатели распространения половых инфекций. Эксперт в сфере международного здравоохранения Александр Шамарин среди возможных причин называл отказ от средств защиты и недостаточное внимание к профилактике.