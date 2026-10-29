Сигнал о пожаре сработал в самолёте Superjet перед посадкой в Архангельске

В пассажирском самолёте Superjet авиакомпании «Россия», летевшем из Москвы в Архангельск, незадолго до приземления сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке. Экипаж задействовал систему пожаротушения и благополучно посадил воздушное судно. Об этом сообщает SHOT.

Тревожный сигнал появился во время снижения, когда самолёт находился на высоте около 900 метров. Система предупредила пилотов о возможном возгорании в багажном отсеке.

Лётчики оперативно отреагировали на предупреждение и включили бортовую систему пожаротушения. Несмотря на нештатную ситуацию, экипаж продолжил заход на посадку. Самолёт успешно приземлился в аэропорту Архангельска. На борту находились 78 пассажиров, никто из них не пострадал.

После посадки специалисты осмотрели воздушное судно, однако следов огня или других признаков возгорания не обнаружили. Что именно вызвало срабатывание пожарной сигнализации, пока неизвестно.