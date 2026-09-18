Сикорского разнесли в Польше после «дипломатичного» молчания в интервью про УПА*

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский подвергся критике на родине после интервью, записанного во время его поездки в Киев, пишет Wiadomości. Местных политиков возмутила реакция дипломата на слова журналиста о польском политическом деятеле и публицисте Романе Дмовском и Украинской повстанческой армии* (УПА*).

Во время беседы с «Европейской правдой» Сикорский назвал идеологию УПА* фашистской. В ответ журналист заявил, что такие же взгляды якобы были у Дмовского, которого продолжают чтить в Польше. Министр не стал спорить и ответил, что польский политик тоже является неоднозначной фигурой.

Вице-спикер Сейма и один из лидеров «Конфедерации» Кшиштоф Босак заявил, что Сикорский должен был пресечь подобное сопоставление. По его словам, Дмовский критиковал явление, которое сегодня называют фашизмом, поэтому реакция главы МИД особенно важна на фоне исторических споров Варшавы и Киева. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также негативно оценил ответ министра.

«Польская дипломатия существует не для того, чтобы за границей нападать на наших героев», — сказал он, добавив, что ущерб уже нанесён и исправить ситуацию будет сложно.

Председатель Ассоциации польско-украинского примирения Каролина Романовская рассказала, что от рук членов УПА* погибли 18 её родственников — преимущественно женщины и дети. Она публично спросила, почему Дмовского сопоставляют с людьми, причастными к убийствам поляков и представителей других национальностей.

Роман Дмовский (1864 — 1939) был польским политиком, дипломатом и публицистом, одним из лидеров национал-демократического движения. Он представлял Польшу на Парижской мирной конференции и поставил подпись под Версальским договором, поэтому в стране его относят к числу «отцов независимости».

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» способно серьёзно осложнить отношения Киева с европейскими странами. По словам дипломата, речь идёт о фигурах, которых Варшава считает ответственными за массовые преступления против мирного населения. Он подчеркнул, что подобный шаг отразился бы не только на польско-украинских отношениях, но и на взаимодействии Украины с Европой в целом.

Отношения Польши и Украины обострились весной 2026 года из-за разногласий вокруг УПА*. 26 мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «Герои УПА»*, что вызвало резкую реакцию Варшавы. В Польше УПА* считают ответственной за массовые убийства польского населения на Волыни и в Восточной Галиции в годы Второй мировой войны, Сейм ещё в 2016 году признал эти преступления геноцидом. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла, которым украинского лидера наградили в 2023 году. Зеленский в ответ вернул орден, после чего от польских наград отказались также несколько бывших президентов и действующих чиновников Украины. При этом Варшава подчёркивала, что исторический спор не означает отказа от поддержки Киева, а представители обеих стран призывали не допускать дальнейшего обострения отношений.

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