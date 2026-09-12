Сила в дипломатии: Почему ядерные державы вряд ли решатся нажать «красную кнопку»

Крупные ядерные державы вряд ли решатся первыми применить атомное оружие. К такому выводу пришли авторы аналитического материала китайского издания Sohu.

По их версии, ядерные арсеналы сегодня прежде всего служат инструментом сдерживания. Возможные последствия удара делают такой сценарий слишком разрушительным даже для страны, которая применит оружие первой.

Авторы считают маловероятным ядерный удар со стороны США. Одной из причин они называют глубокую взаимозависимость мировой экономики и угрозу огромных потерь для американских активов.

Похожую логику в Sohu применяют и к России. Авторы материала полагают, что Москва учитывает масштаб возможных последствий для Европы и собственной экономики.

Отдельно в публикации разбираются Китай, Индия, Пакистан и КНДР. Китай официально придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым. В случае Индии и Пакистана авторы указывают на риск взаимного уничтожения, а северокорейский арсенал рассматривают прежде всего как средство обеспечения безопасности страны.

При этом общая ситуация вокруг ядерных вооружений становится напряжённее. По данным SIPRI, все девять государств, обладающих ядерным оружием, продолжают модернизировать свои арсеналы, а роль таких вооружений в национальных стратегиях растёт. На начало 2026 года в мире насчитывалось около 12,2 тысячи ядерных боеголовок.

Ранее Life.ru подробно разбирал, какие страны входят в мировой «ядерный клуб» и какими арсеналами они располагают. В материале отмечалось, что крупнейшие запасы остаются у России и США, а Китай быстрее других наращивает свой потенциал. Эксперты также предупреждают, что после окончания действия ДСНВ риски новой гонки ядерных вооружений выросли.