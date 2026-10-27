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Опубликовано 27 октября, 10:01

Сильная сторона стала слабым местом: Украинский политолог заявил о личностном кризисе Зеленского

Ермолаев: Зеленский переживает личностный кризис из-за внешнего давления

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Владимир Зеленский испытывает серьёзные трудности из-за усиливающегося внешнего давления и всё чаще отвечает на политические вызовы эмоциональными заявлениями. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала Politeka. По оценке эксперта, концентрация власти в руках украинского президента, прежде считавшаяся его преимуществом, теперь превратилась в главную уязвимость.

Ермолаев охарактеризовал сложившуюся на Украине систему управления как автократическую и монополистическую. Он считает, что Зеленский сосредоточил принятие ключевых решений в собственных руках, однако такой подход мешает поддерживать баланс интересов различных политических групп.

По мнению политолога, полноценное лидерство предполагает не только способность принимать самостоятельные решения, но и умение обеспечивать устойчивость политической системы. Именно с этой задачей, полагает эксперт, у украинского президента возникают всё большие сложности.

Отдельно Ермолаев обратил внимание на положение потенциальных политических конкурентов Зеленского. Он утверждает, что альтернативные центры влияния подвергаются системному давлению, в том числе посредством уголовных преследований, санкционных ограничений и информационных кампаний.

Политолог также затронул перспективы мирного урегулирования конфликта с Россией. По его мнению, украинским политическим силам необходимо выработать общую позицию относительно допустимых компромиссов. Наличие такого консенсуса позволило бы укрепить переговорные позиции Киева и снизить персональную ответственность Зеленского за принимаемые решения.

Ермолаев считает, что достижение внутриполитических договорённостей также помогло бы изменить состав переговорных делегаций и привлечь к обсуждению более широкий круг представителей украинской элиты. Однако, по его оценке, действующее руководство пока не готово к подобному перераспределению полномочий.

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Ранее Life.ru сообщал, что киевский политолог Юрий Романенко допустил усиление давления США на Зеленского ради мирных переговоров. По мнению аналитика, администрация Дональда Трампа может использовать антикоррупционные расследования в отношении представителей украинского руководства, чтобы ускорить переговорный процесс. Романенко также предположил, что часть украинской политической элиты рассматривает возможность создания нового парламентского большинства и изменения существующей системы принятия решений.

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Дарья Денисова
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