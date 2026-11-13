В Москве и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра. Предупреждение связано с ожидаемыми осадками и порывами ветра, сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре России.

В столице предупреждение будет действовать до 03:00 14 ноября, а в Подмосковье — до 04:00 того же дня.

По прогнозу синоптиков, в ближайший период в отдельных районах Московского региона возможны сильные осадки. Также в области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Москву в ночь с 13 на 14 ноября накроет один из сильнейших ноябрьских ливней почти за 60 лет. Всего за девять часов в столице может выпасть до 54% месячной нормы осадков. В пересчёте на всю территорию города это около 70 миллионов тонн воды — объём, сопоставимый с 290 Черкизовскими прудами.