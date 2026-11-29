Сильный снегопад и порывистый ветер вызвали транспортный коллапс в Болгарии. На северо-западе страны образовались километровые пробки, в которых застряли сотни автомобилей и пассажирские автобусы, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Е79. В районе села Бели-Извор затор сохранялся более 12 часов. Сломавшиеся грузовики заблокировали движение транспорта и снегоуборочной техники.

Непогода также нарушила железнодорожное сообщение. Некоторые поезда задерживались более чем на три часа. На отдельных участках движение приостановили из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

По данным телеканала bTV, без электричества остались 108 населённых пунктов в пяти областях Болгарии. За восемь часов экстренные службы получили 1359 сообщений о последствиях непогоды.

Ранее Life.ru рассказывал о 50-километровой пробке на федеральной трассе М-5 «Урал». Из-за продолжительного снегопада дальнобойщики провели в заторе около суток. В Челябинской области и Башкирии пришлось ограничить движение грузового и пассажирского транспорта.