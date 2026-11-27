Сутки в снежном плену: На трассе М-5 «Урал» образовалась самая длинная пробка в РФ
На трассе М-5 «Урал» образовалась 50-километровая пробка
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
На федеральной трассе М-5 «Урал» из-за продолжительного снегопада образовалась пробка длиной около 50 километров. Дальнобойщики, следующие в сторону Москвы, находятся в заторе уже около суток.
Обильные осадки продолжают осложнять дорожную обстановку. В Челябинской области ограничения для грузовиков, междугородних и пригородных автобусов, а также маршрутных такси действуют с вечера 25 ноября.
По данным регионального управления МЧС, проезд ограничен на 232-километровом участке от границы с Башкирией до поворота на Миасс. Снять ограничения предварительно планируют в 18:00 по московскому времени 27 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт организованными колоннами.
В соседней Башкирии ограничения сохраняются на 54-километровом участке М-5 в Иглинском районе. Кроме того, спасатели вновь ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на 137 километрах автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Возобновить проезд рассчитывают в 06:00 по московскому времени 28 ноября.
Напомним, накануне в Башкирии после 15 часов ограничений возобновили движение на трёх региональных трассах. Однако спасатели предупреждали о новых снегопадах, снежных заносах и ухудшении дорожной обстановки.
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