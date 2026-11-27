На федеральной трассе М-5 «Урал» из-за продолжительного снегопада образовалась пробка длиной около 50 километров. Дальнобойщики, следующие в сторону Москвы, находятся в заторе уже около суток.

Обильные осадки продолжают осложнять дорожную обстановку. В Челябинской области ограничения для грузовиков, междугородних и пригородных автобусов, а также маршрутных такси действуют с вечера 25 ноября.

По данным регионального управления МЧС, проезд ограничен на 232-километровом участке от границы с Башкирией до поворота на Миасс. Снять ограничения предварительно планируют в 18:00 по московскому времени 27 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт организованными колоннами.

В соседней Башкирии ограничения сохраняются на 54-километровом участке М-5 в Иглинском районе. Кроме того, спасатели вновь ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на 137 километрах автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Возобновить проезд рассчитывают в 06:00 по московскому времени 28 ноября.

Напомним, накануне в Башкирии после 15 часов ограничений возобновили движение на трёх региональных трассах. Однако спасатели предупреждали о новых снегопадах, снежных заносах и ухудшении дорожной обстановки.