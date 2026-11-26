В Башкирии возобновили движение грузового и пассажирского транспорта на трёх региональных трассах. О снятии ограничений сообщили в региональном управлении МЧС в «Максе».

Запрет действовал с 18:00 25 ноября до 09:00 26 ноября по московскому времени. Ограничения затрагивали трассу Уфа — Инзер — Белорецк с 67-го по 204-й километр, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 229-го по 275-й километр и Белорецк — Учалы — Миасс с первого по 159-й километр.

При этом в четверг на востоке республики ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также снежные заносы. Спасатели рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, избегать резких манёвров и обгонов на скользких дорогах.

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии из-за снегопада, сильного ветра и гололедицы ограничивали движение на 100-километровом участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Непогода также затронула федеральную магистраль М-5 «Урал».