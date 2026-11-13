В Башкирии из-за снегопада, сильного ветра и гололёда временно запретили движение грузовиков и пассажирского транспорта на 100-километровом участке региональной трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Ограничения вступили в силу 13 ноября в 09:30 по местному времени. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Под запрет попал участок дороги с нулевого по 100-й километр. Он проходит через три района Башкортостана — Бирский, Мишкинский и Караидельский. Ограничения касаются грузовых автомобилей и пассажирского транспорта, включая автобусы.

Причиной экстренных мер стало резкое ухудшение погоды. На дороге наблюдаются снег, сильный ветер и гололедица. Кроме того, из-за осадков существенно снизилась видимость, что создаёт дополнительную опасность для водителей.

По предварительным расчётам экстренных служб, восстановить движение планировалось к 12:00 13 ноября. Однако сроки могут измениться в зависимости от погодной обстановки. Подтверждения фактического снятия ограничений на момент сообщения не поступало.

При этом непогода затронула и другие дороги региона. Как сообщает УФА1.ру со ссылкой на Госавтоинспекцию Башкортостана, с 05:00 ограничения для грузового и пассажирского транспорта также действуют на федеральной трассе М-5 «Урал». Движение остановили на участке с 1480-го по 1799-й километр.

Водителям рекомендуют учитывать дорожную обстановку при планировании поездок, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. Особенно осторожными следует быть на участках с гололедицей и ограниченной видимостью.

Ранее Life.ru рассказывал, что 6 ноября в Башкирии из-за сильного снегопада и гололёда пришлось ограничить движение сразу на нескольких региональных трассах. Тогда временные запреты затронули дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда, Нефтекамск — Янаул и другие участки дорожной сети. Экстренные службы предупреждали об ухудшении видимости и опасных условиях для движения большегрузов и автобусов. Ограничения вводились для предотвращения аварий до улучшения погодной обстановки.