В Челябинске ребёнок получил травмы лица после падения светофора, который не выдержал сильного ветра. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а прокуратура организовала проверку, сообщили РИА «Новости» в надзорном ведомстве.

Происшествие случилось на пересечении улиц Краснознамённой и Островского, где была установлена временная светофорная конструкция. По информации прокуратуры, у ребёнка диагностировали ушибы лица.

В городском комитете дорожного хозяйства рассказали, что о падении светофора диспетчеру сообщили очевидцы. Конструкцию оперативно восстановили, однако первоначально сведения о пострадавших не поступали ни в экстренные службы, ни в администрацию Челябинска.

Теперь прокуратура проверит обстоятельства происшествия и действия организации, отвечающей за обслуживание светофорной сети. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и взыскании компенсации причинённого ребёнку вреда.

Накануне в Челябинске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Непогода привела к падению деревьев и повреждению городской инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях мощного шторма, обрушившегося на Челябинск 6 ноября. На улице Овчинникова часть деревянного навеса со стройплощадки метротрама рухнула на проезжавшую машину, повредив её. Водитель не пострадал. Кроме того, на площади Революции ветер повалил ель, а на пересечении улиц Комарова и Бажова обрушилась стела. По прогнозам МЧС, порывы ветра в отдельных районах области могли достигать 25 метров в секунду и выше.