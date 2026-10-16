Силовики провели миграционный рейд на Сенном рынке в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители проводят миграционный рейд на Сенном рынке. По предварительным данным, десятки человек уже задержаны. Проверки проходят в том числе среди иностранцев, пришедших на пятничную молитву. Информацией делится Mash на Мойке.

Рейд против нелегалов на Сенном рынке. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

Силовики работают на Московском проспекте, где расположено молельное помещение, рассчитанное примерно на тысячу прихожан. У посетителей проверяют документы, а также осматривают расположенные поблизости хостелы и кафе.

К мероприятию подключились сотрудники военкоматов. Они устанавливают личности новых граждан России, которые могли не встать на воинский учёт. По имеющейся информации, нескольким десяткам человек уже вручили повестки для явки в военкомат.

Предварительно, у части задержанных выявили нарушения в оформлении миграционных документов. Официальные данные о количестве проверенных и задержанных, а также итогах рейда пока не приводятся.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать парикмахерами, косметологами и продавцами, а также в некоторых медицинских направлениях. Соответствующее решение приняли городские власти, расширив перечень профессий, недоступных иностранцам с трудовыми патентами до конца 2026 года.