Силовики провели задержание пассажиров Land Cruiser у офиса IT-компании в Москве

У офиса IT-компании в Москве произошло жёсткое задержание — силовики взяли как минимум пятерых крепких молодых людей, сидевших в чёрной Toyota Land Cruiser. Об этом пишет «База» со ссылкой на источник.

Задержание у офиса IT-компании в Москве. Видео © «База»

Правоохранители заблокировали автомобиль и вытащили фигурантов наружу. Всё произошло на юго-западе столицы. Причина задержания неизвестна.