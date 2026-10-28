Силовики провели задержание пассажиров Land Cruiser у офиса IT-компании в Москве
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У офиса IT-компании в Москве произошло жёсткое задержание — силовики взяли как минимум пятерых крепких молодых людей, сидевших в чёрной Toyota Land Cruiser. Об этом пишет «База» со ссылкой на источник.
Задержание у офиса IT-компании в Москве. Видео © «База»
Правоохранители заблокировали автомобиль и вытащили фигурантов наружу. Всё произошло на юго-западе столицы. Причина задержания неизвестна.
Ранее сотрудники ФТС задержали наркокурьеров, в автомобиле которых обнаружили «запрещёнку» на 14 миллионов рублей. Их планировали поставить в Киргизию. Параллельно с РФ, задержания прошли в среднеазиатской республике.