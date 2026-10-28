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Опубликовано 28 октября, 15:48

Силовики провели задержание пассажиров Land Cruiser у офиса IT-компании в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У офиса IT-компании в Москве произошло жёсткое задержание — силовики взяли как минимум пятерых крепких молодых людей, сидевших в чёрной Toyota Land Cruiser. Об этом пишет «База» со ссылкой на источник.

Задержание у офиса IT-компании в Москве. Видео © «База»

Правоохранители заблокировали автомобиль и вытащили фигурантов наружу. Всё произошло на юго-западе столицы. Причина задержания неизвестна.

Работы на трассе М-5 обернулись уголовным делом: В Челябинске задержали четверых дорожников
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Ранее сотрудники ФТС задержали наркокурьеров, в автомобиле которых обнаружили «запрещёнку» на 14 миллионов рублей. Их планировали поставить в Киргизию. Параллельно с РФ, задержания прошли в среднеазиатской республике.

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Матвей Константинов
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