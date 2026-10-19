Силовики увели чиновника прямо с совещания у главы района Саратовской области

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов увели директора муниципального предприятия «Вольсктеплоэнерго» Вадима Шевырева прямо с совещания у главы Вольского района Сергея Егорова. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

Инцидент произошёл во время планового рабочего совещания в районной администрации. Силовики подошли к руководителю коммунального предприятия и попросили его проследовать вместе с ними.

Шевырев выполнил требование правоохранителей и покинул зал заседаний. Причину его неожиданного ухода остальным участникам встречи, согласно опубликованной информации, не объяснили. Источник издания, знакомый с ходом расследования, утверждает, что директор «Вольсктеплоэнерго» проходит свидетелем по уголовному делу.

«Этот чиновник проходит свидетелем по уголовному делу. И он понадобился для проведения ряда следственных мероприятий», — рассказал собеседник газеты.

О каком именно уголовном деле идёт речь и какие следственные действия запланированы с участием Шевырева, пока неизвестно. Информация о предъявлении ему обвинений или задержании не поступала. Следственный комитет и полиция Саратовской области на момент публикации официально не прокомментировали произошедшее.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославской области сотрудники ФСБ задержали первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева. Топ-менеджера теплоэнергетической компании заподозрили в шести эпизодах превышения должностных полномочий. Следствие также изучало возможную связь его дела с расследованием в отношении другого руководителя предприятия.