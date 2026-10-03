Командира с позывным Габа ликвидировали вместе с украинской ДРГ под Сумами

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, вместе с группой погиб её командир Алексей Донцов с позывным Габа. Независимого подтверждения этой информации в сообщении не приводится. В силовых структурах утверждают, что Донцов участвовал в боях за Артёмовск, а также в контрнаступлении ВСУ в Запорожской области.

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила 49 зданий и уничтожила более 15 солдат ВСУ в Доброполье. По его словам, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжили продвижение сразу на нескольких участках города. Подразделения действовали в северо-западной и центральной частях Доброполья.