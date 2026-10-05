Силуанов: В России предотвратили вывоз $180 млн наличными сверх нормы

Российские власти с апреля по июль 2026 года предотвратили 291 попытку вывезти из страны наличную валюту сверх установленных норм. Общая сумма таких средств приблизилась к $180 млн, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращён 291 случай вывоза наличной валюты в объёме почти 180 миллионов долларов», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, усиление контроля позволяет наводить порядок в этой сфере и повышать финансовую дисциплину.

Ограничения на перемещение наличных последовательно ужесточались. С марта 2022 года из России запрещено вывозить иностранную валюту на сумму свыше эквивалента $10 тыс. без предусмотренных правилами исключений.

С 1 апреля 2026 года отдельный лимит начал действовать при вывозе наличных рублей в страны ЕАЭС. Для физлиц порог первоначально составлял эквивалент $100 тыс., а с 29 сентября правила дополнительно ужесточили: теперь в государства ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан нельзя вывозить более 1 млн рублей наличными, кроме установленных исключений.

Ранее Life.ru рассказывал об ужесточении правил вывоза наличных рублей из России. Новый лимит в 1 млн рублей начал действовать 29 сентября и распространяется в том числе на страны Евразийского экономического союза.