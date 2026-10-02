Цифровые рубли можно будет снять наличными: В Госдуме рассказали, когда появятся банкоматы

Банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счёта цифрового рубля, могут появиться в России уже в 2027 году. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически реализовать такую возможность несложно.

«Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году», — сказал депутат РИА «Новости».

Сейчас напрямую получить наличные с цифрового кошелька нельзя. Пользователю сначала необходимо перевести цифровые рубли на обычный банковский счёт, а уже после этого снять деньги через банкомат или кассу.

Возможность упростить этот процесс уже изучает Банк России. В сентябре зампред ЦБ Зульфия Кахруманова сообщала, что регулятор прорабатывает механизм, при котором наличные можно будет получать через банкомат непосредственно со счёта цифрового рубля.

Массовый этап внедрения новой формы национальной валюты начался 1 сентября 2026 года. Цифровой кошелёк открывается добровольно через приложение подключённого банка, а операции для граждан проводятся без комиссии. Банк России также установил правила и лимиты для операций с цифровыми рублями с этой даты.

Цифровой рубль существует наряду с наличной и безналичной формами денег и не заменяет их. Пользователи сами решают, открывать ли цифровой кошелёк и проводить ли через него расчёты.

С 1 сентября цифровой рубль стал доступен клиентам крупнейших российских банков. Life.ru подробно разбирал, как открыть кошелёк, оплачивать покупки и переводить средства, а также почему новая форма валюты не отменяет наличные и обычные банковские карты.