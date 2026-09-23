Силуанов: Минфин создал базу для использования цифрового рубля в бюджете

Минфин России сформировал законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы создали необходимую законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе, и уже год назад первые проводки были осуществлены, были выплачены стипендии студентам, заработная плата, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам», — сказал глава Минфина.

Интеграция новой формы российской валюты в бюджетную систему проходит поэтапно. Законодательство предусматривает счёт цифрового рубля Федерального казначейства и возможность проводить с его помощью бюджетные операции. С 2026 года инструмент может использоваться по расходам федерального бюджета без ограничения отдельным перечнем.

Банк России также предусмотрел переводы цифровых рублей со счёта Федерального казначейства гражданам и организациям. При этом получение зарплаты, пенсии или других выплат в цифровых рублях остаётся добровольным — гражданин сохраняет возможность выбрать привычный способ получения денег.

Ранее Life.ru рассказывал, как работает цифровой рубль после начала его массового внедрения с 1 сентября. Новую форму российской валюты можно использовать через банковские приложения, а для граждан переводы цифровых рублей остаются бесплатными.