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Опубликовано 23 сентября, 14:17

Силуанов: Минфин создал базу для использования цифрового рубля в бюджете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минфин России сформировал законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы создали необходимую законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе, и уже год назад первые проводки были осуществлены, были выплачены стипендии студентам, заработная плата, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам», — сказал глава Минфина.

Интеграция новой формы российской валюты в бюджетную систему проходит поэтапно. Законодательство предусматривает счёт цифрового рубля Федерального казначейства и возможность проводить с его помощью бюджетные операции. С 2026 года инструмент может использоваться по расходам федерального бюджета без ограничения отдельным перечнем.

Банк России также предусмотрел переводы цифровых рублей со счёта Федерального казначейства гражданам и организациям. При этом получение зарплаты, пенсии или других выплат в цифровых рублях остаётся добровольным — гражданин сохраняет возможность выбрать привычный способ получения денег.

Путин назвал цифровой рубль полноценным платёжным инструментом
Путин назвал цифровой рубль полноценным платёжным инструментом

Ранее Life.ru рассказывал, как работает цифровой рубль после начала его массового внедрения с 1 сентября. Новую форму российской валюты можно использовать через банковские приложения, а для граждан переводы цифровых рублей остаются бесплатными.

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Наталья Афонина
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