Силуанов: Налоговые изменения не приведут к уходу экономики в тень

Минфин не видит риска возвращения экономики в тень из-за налоговых изменений. По словам вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, меры призваны сделать распределение нагрузки более справедливым. Его заявление опубликовал в телеграм-канале «Юнашев LIVE» журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Те изменения, которые вносятся, они направлены на справедливость и обеление экономики», — подчеркнул Силуанов.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

Министр пояснил, что трудовые доходы граждан облагаются по прогрессивной шкале, тогда как для крупных доходов от дивидендов и депозитов предусмотрен другой порядок. Налоговые изменения должны устранить эту разницу.

Нынешнюю нагрузку Силуанов считает адекватной. В подтверждение своей позиции он указал на рост числа предприятий малого бизнеса.

Ранее Минфин предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% на пассивные доходы, включая дивиденды и проценты по вкладам. В опубликованных ведомством направлениях налоговой политики объясняется: ставка должна зависеть от размера дохода, а не от источника его получения.