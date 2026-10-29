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Опубликовано 29 октября, 16:09

Силуанов пообещал конструктивно реагировать на критику бюджета депутатами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что все конструктивные предложения по формированию федерального бюджета будут рассмотрены и проанализированы. Так он ответил на вопрос о критике ряда депутатов нового соответствующего законопроекта.

Силуанов ответил на критику бюджета депутатами. Видео © Life.ru

«Конструктивно [будем реагировать]. Во всяком случае я не слышал такой негативной критики, а все предложения будем отрабатывать», — ответил чиновник.

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Ранее сообщалось, что государственный долг России сохранится на контролируемом уровне, несмотря на запланированный дефицит федерального бюджета. По словам главы Минфина Антона Силуанова, проект бюджета на ближайшие три года подготовлен с учётом различных сценариев развития экономики. В частности, базовую цену нефти для бюджетного правила планируется снизить с 59 до 50 долларов за баррель, а доля нефтегазовых поступлений не превысит 17% всех доходов казны. Министр добавил, что ненефтегазовый дефицит бюджета составит около 5% ВВП. По его оценке, это минимальный показатель с 2008 года.

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Татьяна Миссуми
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