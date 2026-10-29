Силуанов заявил, что госдолг России останется под контролем

Государственный долг России сохранится на контролируемом уровне, несмотря на запланированный дефицит федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По словам главы Минфина, проект бюджета на ближайшие три года подготовлен с учётом различных сценариев развития экономики. В частности, базовую цену нефти для бюджетного правила планируется снизить с 59 до 50 долларов за баррель, а доля нефтегазовых поступлений не превысит 17% всех доходов казны.

«Дефицит планируется на безопасном уровне порядка 2% ВВП, а уровень госдолга сохранится под контролем», — подчеркнул Силуанов.

Министр добавил, что ненефтегазовый дефицит бюджета составит около 5% ВВП. По его оценке, это минимальный показатель с 2008 года. При этом в проекте предусмотрены средства на достижение национальных целей развития, обеспечение макроэкономической стабильности и повышение доходов граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Владимир Путин раскрыл размер государственного долга России. По словам главы государства, общий госдолг составляет 17,5% ВВП, тогда как внешний — всего 2,6%. Президент также отмечал, что дефицит российского бюджета в 2026 году ожидается на уровне около 3% ВВП, а в следующем году должен сократиться до 2%.