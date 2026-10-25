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Опубликовано 25 октября, 14:29

Путин назвал размер внешнего и общего госдолга России

Путин: Внешний долг России составляет всего 2,6%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Внешний государственный долг России составляет всего 2,6% ВВП, а общий госдолг достигает 17,5%. Такие показатели привёл президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«У России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг 17,5%», — сказал он.

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Ранее Life.ru сообщал, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сравнил государственные долги России и европейских стран. Тогда российский лидер оценил отечественный показатель в 17% ВВП, тогда как для Италии привёл цифру 140%, а для Германии — 120%. Президент также заявил, что дефицит российского бюджета в 2026 году составит около 3%, а в следующем снизится до 2%.

Между тем министр финансов Антон Силуанов назвал небольшим ожидаемый дефицит российского бюджета в ближайшие три года. По его словам, показатель составит в среднем около 2% ВВП, тогда как в странах «Большой двадцатки» он достигает примерно 5%. Глава Минфина считает, что такой подход позволит сохранить относительно низкую долговую нагрузку.

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Николь Вербер
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