Путин назвал размер внешнего и общего госдолга России

Внешний государственный долг России составляет всего 2,6% ВВП, а общий госдолг достигает 17,5%. Такие показатели привёл президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«У России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг 17,5%», — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сравнил государственные долги России и европейских стран. Тогда российский лидер оценил отечественный показатель в 17% ВВП, тогда как для Италии привёл цифру 140%, а для Германии — 120%. Президент также заявил, что дефицит российского бюджета в 2026 году составит около 3%, а в следующем снизится до 2%.

Между тем министр финансов Антон Силуанов назвал небольшим ожидаемый дефицит российского бюджета в ближайшие три года. По его словам, показатель составит в среднем около 2% ВВП, тогда как в странах «Большой двадцатки» он достигает примерно 5%. Глава Минфина считает, что такой подход позволит сохранить относительно низкую долговую нагрузку.