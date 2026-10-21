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Опубликовано 21 октября, 16:00

Силуанов: Располагаемые доходы в РФ выросли более чем на 30% за пять лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян увеличились более чем на 30%. Такую оценку привёл глава Минфина Антон Силуанов, выступая перед депутатами Госдумы в качестве кандидата на должность вице-премьера — министра финансов.

По словам чиновника, стране удаётся справляться с непростым периодом, избегая финансовых просчётов, допущенных в 1990-е годы. Выбранный подход, как считает руководитель ведомства, позволяет властям выполнять основные задачи. При этом останавливаться на достигнутых результатах нельзя, поэтому необходимо и дальше создавать условия для развития.

«Мы достойно проходим непростой период в истории нашей страны, не допуская финансовых ошибок 90-х годов. Это позволяет решать главные задачи. Реальные располагаемые доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом, создавать условия для дальнейшего развития», — отметил он.

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Ранее Life.ru рассказывал, что реальные располагаемые доходы населения по итогам 2025 года прибавили 7,4%. В апреле 2026-го депутат Госдумы Алексей Говырин связал эту динамику с высокой занятостью граждан. Согласно данным Росстата, в феврале безработица опустилась до 2,1%, достигнув минимального значения за всю историю наблюдений с 1991 года. Парламентарий обратил внимание, что трудоустройство обеспечивает людям заработок и поддерживает спрос на товары и услуги. Дополнительные траты потребителей, в свою очередь, помогают предприятиям малого и среднего бизнеса. Кроме того, сокращается нагрузка на бюджет за счёт уменьшения расходов на пособия и увеличения налоговых поступлений.

Больше новостей о государственных финансах и решениях правительства — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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