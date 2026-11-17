Иностранные платёжные системы, прекратившие работу в России, могут вернуться на отечественный рынок при первой же возможности. В этом уверен вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. В эфире Первого канала он объяснил, почему зарубежные компании ранее покинули страну.

По мнению главы Минфина, решение об уходе принималось под давлением западных властей. Сами компании, занимающиеся денежными расчётами и обслуживанием банковских карт, не были заинтересованы в прекращении деятельности в России.

«Компании не хотели уходить, их просто вынуждали правительства. Поэтому, уверен, что как только предоставится возможность, эти же компании, которые занимаются расчётами, платёжными картами, вернутся в нашу страну», — заявил Силуанов.

Крупнейшие международные платёжные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России весной 2022 года. При этом выпущенные российскими банками карты этих систем продолжают обслуживаться внутри страны благодаря Национальной системе платёжных карт.