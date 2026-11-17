Силуанов считает, что ушедшие платёжные системы захотят вернуться в РФ
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Иностранные платёжные системы, прекратившие работу в России, могут вернуться на отечественный рынок при первой же возможности. В этом уверен вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. В эфире Первого канала он объяснил, почему зарубежные компании ранее покинули страну.
По мнению главы Минфина, решение об уходе принималось под давлением западных властей. Сами компании, занимающиеся денежными расчётами и обслуживанием банковских карт, не были заинтересованы в прекращении деятельности в России.
«Компании не хотели уходить, их просто вынуждали правительства. Поэтому, уверен, что как только предоставится возможность, эти же компании, которые занимаются расчётами, платёжными картами, вернутся в нашу страну», — заявил Силуанов.
Крупнейшие международные платёжные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России весной 2022 года. При этом выпущенные российскими банками карты этих систем продолжают обслуживаться внутри страны благодаря Национальной системе платёжных карт.
Ранее Life.ru рассказывал, что Центробанк допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию при определённых условиях. Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что регулятор готов рассмотреть такой сценарий, если компании проявят инициативу. При этом никаких переговоров с ними пока не проводилось.