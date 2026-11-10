Банк России рассмотрит условия возвращения Visa и Mastercard на российский рынок, если международные платёжные системы сами проявят такую инициативу. Пока переговоров с компаниями не было, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Представитель регулятора отметила, что иностранные компании потеряли значительный рынок, однако российская платёжная инфраструктура продолжает самостоятельно обеспечивать необходимые операции. По её словам, Центробанк не располагает информацией о том, заинтересованы ли Visa и Mastercard в возвращении.

«Если и когда дойдем до этой ситуации, мы ещё подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», — заявила Бакина.

Она напомнила, что обе платёжные системы полностью прекратили деятельность в России и лишились необходимых разрешений. Поэтому при возможном возвращении компаниям придётся заново проходить процедуры допуска на рынок.

«Они собрали вещи и даже картину со стены сняли. Они не находятся в нашем реестре. То есть они не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново», — подчеркнула представитель ЦБ.

Visa и Mastercard ушли из России весной 2022 года. При этом ранее выпущенные российскими банками карты продолжают работать внутри страны благодаря Национальной системе платёжных карт, которая обеспечивает операции по российским правилам. Срочно менять такой пластик не требуется.